Европарламент профинансирует около 30 млн светодиодных ламп для Украины

О необходимости такой поддержки заявил президент Зеленский.

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Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов LED-ламп для Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины", – написала она.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.



Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції!



У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями. https://t.co/nLa7Bv4pRd pic.twitter.com/EbZjiS3G9t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2022

Глава Еврокомиссии добавила, что когда 50 миллионов таких ламп от партнеров будут доставлены в Украину, это сэкономит 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

Напомним, США отправили Украине первую партию энергетического оборудования.