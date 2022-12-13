- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Европарламент профинансирует около 30 млн светодиодных ламп для Украины
О необходимости такой поддержки заявил президент Зеленский.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Еврокомиссия профинансирует около 30 миллионов LED-ламп для Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины", – написала она.
Глава Еврокомиссии добавила, что когда 50 миллионов таких ламп от партнеров будут доставлены в Украину, это сэкономит 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, США отправили Украине первую партию энергетического оборудования.