К энергосистеме подключили выведенный из строя обстрелами энергоблок АЭС

Девятый энергоблок-тысячник АЭС, выведенный из строя 23 ноября в результате российских обстрелов, подключили к энергосистеме, продолжается набор мощности.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В НАЭК "Энергоатом" добавили, что таким образом энергосистема получила дополнительных 1000 МВт электроэнергии.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики.

Прессслужба Министерства энергетики 23 ноября сообщила, что ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций.