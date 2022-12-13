До енергосистеми підключили виведений з ладу обстрілами енергоблок АЕС

Дев’ятий енергоблок-тисячник АЕС, який було виведено з ладу 23 листопада внаслідок російських обстрілів, підключили до енергосистеми, триває набір потужності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

В НАЕК "Енергоатом" додали, що таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт електроенергії.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики.

Пресслужба Міністерства енергетики 23 листопада повідомила, що ракетний обстріл РФ призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.