На Південноукраїнській АЕС не працють два енергоблоки, - мер Умані

На Південноукраїнській атомній електростанції зупинено два реактори, тому в Умані критична ситуація з постачанням електроенергії. Про це на Facebook повідомила мер Умані Ірина Плетньова.

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"В країні продовжується війна. В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнській атомній станції зупинено два реактора звідти ми отримували електроенергію", - сказала Плетньова.

За її словами, графіки відключень електроенергії наразі не працюють, а критична інфраструктура в місті заживлена частково. Мер додала, що в Умані зараз працюють 18 пунктів незламності.

Нагадаємо, в Києві у вівторок, 29 листопада, застосовують екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних відключень не діють.

28 листопада у ДТЕК Київські електромережі повідомили, що для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.