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На Південноукраїнській АЕС не працють два енергоблоки, - мер Умані
На Південноукраїнській атомній електростанції зупинено два реактори, тому в Умані критична ситуація з постачанням електроенергії. Про це на Facebook повідомила мер Умані Ірина Плетньова.
"В країні продовжується війна. В нашому місті критична ситуація з подачею електроенергії. На Південноукраїнській атомній станції зупинено два реактора звідти ми отримували електроенергію", - сказала Плетньова.
За її словами, графіки відключень електроенергії наразі не працюють, а критична інфраструктура в місті заживлена частково. Мер додала, що в Умані зараз працюють 18 пунктів незламності.
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