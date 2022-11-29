У Києві застосовуються екстрені відключення світла

У Києві у вівторок, 29 листопада, застосовують екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних відключень не діють.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

Нагадаємо, 28 листопада у ДТЕК Київські електромережі повідомили, що для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.