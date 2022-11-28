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Для живлення побутових споживачів у Києві лишилося тільки 42% електроенергії
На сьогоднішній день для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії, повідомили у ДТЕК Київські електромережі. За розпорядженням "Укренерго" ДТЕК має знизити 60% потужності споживання Києва. Забезпечення світлом критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% електроенергії, яка лишається.
"У Києві тривають екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", – йдеться у повідомленні.
У ДТЕК попросили слідкувати за оновленням інформації та максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему.
Нагадаємо, що ще на днях пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомила, що у столиці станом на 9 ранку 27 листопада майже повністю відновили електропостачання, а також подачу води, тепла та мобільного зв'язку.Підписуйтеся на наш YouTube канал