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У Києві практично повністю відновлено електропостачання, вода, тепло та зв'язок
У столиці станом на 9 ранку 27 листопада майже повністю відновили електропостачання, а також подачу води, тепла та мобільного зв'язку.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Там зазначили, що ремонтні роботи в системі електромереж на завершальній стадії.
"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень", - підкреслили в КМВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії.
"В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації", - повідомили в КМВА.
Раніше в ДТЕК повідомили, що перерви в електропостачанні для мешканців Києва будуть не більше 5 годин.