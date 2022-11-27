В Киеве практически полностью восстановлено электроснабжение, вода, тепло и связь

В столице по состоянию на 9 утра 27 ноября почти полностью возобновили электроснабжение, а также подачу воды, тепла и мобильной связи.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Там отметили, что ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.

"По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений", - подчеркнули в КМВА.

Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии.

"В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации", - сообщили в КМВА.

Ранее в ДТЭК сообщили, что перерывы в электроснабжении для жителей Киева будут не больше 5 часов.