Для питания бытовых потребителей в Киеве осталось только 42% электроэнергии

На сегодняшний день для питания бытовых потребителей только 42% электроэнергии, сообщили в ДТЭК Киевские электросети. По распоряжению "Укрэнерго" ДТЭК должно снизить 60% мощности потребления Киева. Обеспечение светом критической инфраструктуры – больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающейся электроэнергии.

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"В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графикам", – говорится в сообщении.

В ДТЭК попросили следить за обновлением информации и максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему.

Напомним, что еще на днях пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила, что в столице по состоянию на 9 утра 27 ноября почти полностью возобновили электроснабжение, а также подачу воды, тепла и мобильной связи.