В Киеве во вторник, 29 ноября, применяют экстренные отключения электроэнергии, графики стабилизационных отключений не работают.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

"В Киеве применяются экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Позже прессслужба НЭК "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме во вторник, 29 ноября, вырос до 30%. Отметим, что 28 ноября дефицит составлял 27%.

Производители электроэнергии на 11:00 29 ноября обеспечивают 70% потребления электроэнергии в Украине.

"Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, которые произошли в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что общий дефицит в энергосистеме является следствием семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

Напомним, 28 ноября в ДТЭК Киевские электросети сообщили, что для питания бытовых потребителей только 42% электроэнергии.