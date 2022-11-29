На Южноукраинской АЭС не работают два энергоблока, - мэр Умани

На Южноукраинской атомной электростанции остановлены два реактора, поэтому в Умани критическая ситуация со снабжением электроэнергией. Об этом на Facebook сообщила мэр Умани Ирина Плетнева.

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"В стране продолжается война. В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской атомной станции остановлены два реактора, оттуда мы получали электроэнергию", - сказала Плетнева.

По ее словам, графики отключений электроэнергии пока не работают, а критическая инфраструктура в городе заживлена частично. Мэр добавила, что в Умани сейчас работают 18 пунктов несокрушимости.

Напомним, в Киеве во вторник, 29 ноября,применяют экстренные отключения электроэнергии, графики стабилизационных отключений бездействуют.

28 ноября в ДТЭК Киевские электросети сообщили, что для питания бытовых потребителей есть только 42% электроэнергии.