Украина получила от ЕС более тысячи генераторов в 2022 году

Евросоюз в 2022 году передал Украине тысячу единиц электрогенераторов, чтобы помочь справиться с трудностями, возникшими в результате российских атак, направленных на объекты энергетической инфраструктуры.

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Об этом в Twitter 24 декабря сообщил еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич.

"Для обеспечения электроэнергией домов и больниц европейские страны предоставили Украине более 1000 электрогенераторов. Из-за Механизма гражданской защиты ЕС в страну доставлено почти 78 тысяч тонн гуманитарной помощи", - отметил еврокомиссар.

Только на прошлой неделе Еврокомиссия передала Украине 40 мощных генераторов из чрезвычайных резервов Механизма гражданской защиты ЕС. Каждая такая энергетическая установка мощностью 220 kVA (176 кВт) может обеспечивать энергией больницу.

Ранее правительство упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов. Так, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.

Известно, что на середину декабря малые и средние украинские предприниматели уже импортировали полмиллиона маломощных генераторов.