В Украине можно будет хранить без лицензий до 2 тысяч литров горючего: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря подписал законопроекты №8196 и №8197 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, которые Верховная Рада поддержала 13 декабря. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

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Кроме того, нормы документов предусматривают, что украинцы смогут хранить до 2 тыс литров горючего без лицензии. Хранение больших объемов разрешается при подаче декларации в Государственную налоговую службу. Лимит повысили, потому что гражданам нужно больше горючего для генераторов.

Кроме того, законы освободили техническую помощь Energy Community от НДС и пошлины на ввоз оборудования для возобновления поставок энергии.

Именно законопроект №8197 предусматривает краткосрочные налоговые и таможенные льготы для восстановления энергетической инфраструктуры: на законодательном уровне отменяются налоги на ввоз генераторов и подобного оборудования, а также Starlink. В том числе для физических лиц. Норма будет действовать до мая 2023 года.

Такое освобождение распространили и для почтовых и экспресс-отправлений.

В свою очередь правительство ранее упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов. Так, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.