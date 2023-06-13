У Повітряних силах заявили про посилення виробництва ударних безпілотників в Україні

Україна буде нарощувати виробництво ударних безпілотників, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він прокоментував інформацію щодо будівництва заводу із виробництва дронів Shahed у Росії.

"Україна не буде сидіти, склавши руки, у нас теж потужності працюють на високому рівні, маю на увазі підприємства, які можуть зараз виробляти ударні безпілотники. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням, ми теж будемо нарощувати в цьому напрямку ударні БПЛА", – сказав Ігнат.

При цьому речник Повітряних сил додав, що необхідно посилювати й засоби протидії безпілотникам.

"Засоби протидії теж потрібно розвивати: стрілецькі засоби, ракетні, засоби радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на діяльність цих літальних апаратів", – зазначив він.

Нагадаємо, в лютому видання The Wall Street Journal повідомило, що представники Росії та Ірану намагаються домовитися про будівництво заводу, який вироблятиме безпілотники за технологіями Тегерана. Підприємство хочуть розмістити на території Республіки Татарстан.

Нещодавно координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що завод може запрацювати на початку 2024 року.