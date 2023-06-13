В Воздушных силах заявили об усилении производства ударных беспилотников в Украине

Украина будет наращивать производство ударных беспилотников, которые имеют большую дальность и большой заряд взрывчатки. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он прокомментировал информацию о строительстве завода по производству дронов Shahed в России.

"Украина не будет сидеть, сложа руки, у нас тоже мощности работают на высоком уровне, имею в виду предприятия, которые могут сейчас производить ударные беспилотники. Нам помогут партнеры по этому вооружению, мы тоже будем наращивать в этом направлении ударные БПЛА", – сказал Игнат.

При этом пресс-секретарь Воздушных сил добавил, что необходимо усиливать и средства противодействия беспилотникам.

"Средства противодействия тоже нужно развивать: стрелковые средства, ракетные, средства радиоэлектронной борьбы, которые могут влиять на деятельность этих летательных аппаратов", – отметил он.

Напомним, в феврале издание The Wall Street Journal сообщило, что представители России и Ирана пытаются договориться о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана. Предприятие хотят разместить на территории Республики Татарстан.

Недавно координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что завод может заработать в начале 2024 года.