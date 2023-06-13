Атака по Украине. Ночью было уничтожено 11 российских ракет и один Shahed

Украинская противовоздушная оборона уничтожила несколько ракет и один беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 13 июня. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По предварительной информации, войска РФ применили 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены.

Также россияне нанесли авиационный удар четырьмя беспилотникам Shahed. Украинские защитники уничтожили один из них.

Однако враг попал в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации, оккупанты совершили воздушную атаку и на столицу. Предварительно, россияне применили крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и успешно уничтожили все враждебные цели вокруг Киева. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Обновлено. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что во время ночной российской атаки по Украине было уничтожено 11 крылатых ракет и ударный дрон. Враг нанес удар со стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими дронами с южного направления.

Всего оккупанты выпустили 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех беспилотников Shahed-136/131.