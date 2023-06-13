В Кривом Роге российская ракета попала в многоэтажку: есть погибшие и раненые

В результате вражеской ракетной атаки в ночь на 13 июня зафиксировано попадание на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе и в многоэтажку.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко", - отметил он.

По его словам, есть погибшие и раненые.

В изуродованной пятиэтажке предварительно погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его тушат спасатели.

Кроме того, трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого состава есть люди. Их ищут спасатели. Повреждены 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.

Повреждено и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении.

Всюду работают соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются.

Отреагировал на ночной террор своего родного города и президент Украины Владимир Зеленский.

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – отметил президент.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 10:00 Сергей Лысак сообщил, что уже 6 жизней унесла ночная ракетная атака по Кривому Рогу.

В настоящее время на частном предприятии продолжаются спасательные работы. Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами.

По уточненным данным, ранения получили 25 человек.