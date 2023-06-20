Зеленский подписал законы о ввозе составляющих беспилотников без пошлины и НДС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, направленные на поддержку производства дронов в Украине. Данные о подписании размещены в карточках законопроектов №9275 и №9276 .

Документы предполагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Как отметил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, на время военного положения от НДС и пошлины освобождают импорт составляющих БПЛА, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту дронов. Такими составляющими являются материалы, узлы, агрегаты оборудования и комплектующие.

Фирма, которая ввезла их, должна отчитываться об использовании товаров. Если оно будет нецелевым, предприятие должно будет доплатить таможенные платежи, от которых оно было освобождено, и уплатить пеню.

Законы вступят в силу с 22 июня.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроекты №9275 и №9276 в целом 29 мая.

Ввоз в Украину самих дронов уже происходит без пошлины и НДС – президент Украины подписал соответствующий закон в феврале 2023 года. Документ также распространяется на тепловизоры, приборы ночного видения и рации.

А в марте правительство упростило импорт военных товаров и комплектующих для беспилотников. Благодаря этому производителям дронов не нужно получать заключение от Службы безопасности Украины.