В правительстве упростили импорт военных товаров и комплектующих для беспилотников

Кабинет Министров принял постановление, упрощающее ввоз в Украину товаров и комплектующих военного назначения и двойного использования. Теперь производителям дронов не нужно будет получать заключение от Службы безопасности Украины.

Раньше на заключение шло до 15 дней, а сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов. На время военного положения такой необходимости больше нет, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Упрощение процедуры ускорит ввоз, сборку и доставку этих комплектующих на фронт.

В настоящее время в Минцифры вносятся изменения в Таможенный и Налоговый кодексы, чтобы импортеры БпЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения, что также положительно повлияет на скорость их доставки в Украину.

Еще раньше Правительство приняло постановление по калькуляции БпЛА, которое даст старт массовому производству украинских беспилотников.

Накануне Минцифры сообщило, что в Украине сформировали первые в мире три ударных рта БПЛА, которые усилят возможности ВСУ и помогут сохранять жизнь военных на передовой. Бойцы уже завершили обучение и укомплектованы всем необходимым.