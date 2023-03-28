Эксменеджера Burisma Group суд обязал перечислить 100 млн грн на дроны для ВСУ

Бывший менеджер Burisma Group, которого суд признал виновным в попытке подкупа руководства НАБУ и САП, перечислит 100 млн грн. на дроны для ВСУ. Такую информацию опубликовали в Национальном антикоррупционном бюро.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности Андрея Кичу, представлявшего интересы министра экологии времен президентства Виктора Януковича Николая Злочевского. По приговору суда бывшему менеджеру компании по добыче полезных ископаемых Burisma Group назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"В соответствии с соглашением суд признал бывшего менеджера компании Burisma Group виновным в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды лицу, занимающему особо ответственное положение, за совершение им действий в интересах третьего лица с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины", – говорится в сообщении.

На основании ст. 75 УК Украины суд уволил его от отбывания назначенного наказания с испытанием, с испытательным сроком один год.

По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения, а также в течение 5 дней после утверждения соглашения о признании виновности перечислить 100 грн млн на специальный счет в Фонд United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов".

Напомним, в июне 2020 года НАБУ задержало трех человек, подозреваемых в попытке дать взятку тогдашнему руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику. Высокопоставленным чиновникам предлагали $5 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Среди задержанных были эксдиректор Burisma Group Андрей Кича, заместитель председателя столичной налоговой службы Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал Андрею Кичу меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогу в 40 млн грн. За бывшего менеджера компании залог внесли в течение нескольких дней.

В июле 2020 года НАБУ и САП сообщили Николаю Злочевскому о подозрении в организации предоставления $5 млн неправомерной выгоды их руководителям за закрытие дела о завладении рефинансированием Национального банка "Реал банком". Впоследствии Злочевского объявили в розыск. А в августе 2020 Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра.