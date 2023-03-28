Ексменеджера Burisma Group суд зобов’язав перерахувати 100 млн грн на дрони для ЗСУ

Колишній менеджер Burisma Group, якого суд визнав винним у спробі підкупу керівництва НАБУ і САП, перерахує 100 млн грн на дрони для ЗСУ. Таку інформацію опублікували в Національному антикорупційному бюро.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості Андрія Кічу, який представляв інтереси міністра екології часів президентства Віктора Януковича Миколи Злочевського. За вироком суду менеджеру компанії з видобутку корисних копалин Burisma Group призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

"Відповідно до угоди суд визнав колишнього менеджера компанії Burisma Group винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України", – йдеться у повідомленні.

На підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком один рік.

За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 грн млн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".

Нагадаємо, у червні 2020 року НАБУ затримало трьох осіб, яких підозрювали у спробі дати хабар тодішнім керівнику САП Назару Холодницькому та директору НАБУ Артему Ситнику. Високопосадовцям пропонували $5 млн за закриття провадження, в якому повідомлено про підозру колишньому міністру екології Миколі Злочевському. Серед затриманих були ексдиректор Burisma Group Андрій Кіча, заступник голови столичної Податкової служби Микола Ілляшенко і колишня начальниця департаменту Фіскальної служби Олена Мазурова. Суд обрав Андрію Кічу запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 40 млн грн. За колишнього менеджера компанії заставу внесли впродовж декількох днів.

У липні 2020 року НАБУ і САП повідомили Миколі Злочевському про підозру в організації надання $5 млн неправомірної вигоди їхнім керівникам за закриття справи про заволодіння рефінансуванням Національного банку Реал банком. Згодом Злочевського оголосили в розшук. А у серпні 2020 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра.