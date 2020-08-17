Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского

Высший антикоррупционный суд заочно отправил под арест бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

Об этом сегодня, 17 августа, заявил на брифинге глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

По словам главы САП, экс-министра взяли под стражу по делу о даче взятки в $6 млн директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику и руководителю САП Назару Холодницкому.

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому — Delo.ua) в форме содержания под стражей" — сообщил Холодницкий.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Взятку давали за закрытие дела относительно компании Burisma Holdings экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.

13 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

В свою очередь энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Сейчас суд избрал меры пресечения для всех трех подозреваемых по делу о взятке руководству САП и НАБУ.

Бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову арестовали с альтернативой залога в 120 млн грн.

Отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления ГНС в Киеве Николая Ильяшенко арестовали с альтернативой залога в 84 млн грн и бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу арестовали с возможностью внесения залога в 40,3 млн грн. При этом, за Кичу внесли залог и освободили из-под стражи.