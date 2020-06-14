Burisma Group отрицает все обвинения в подкупе сотрудников САП и НАБУ

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является экс-министр экологии Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

"Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения", — говорится в сообщении.

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В компании также заявляют, что любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается как провокация, поэтому она обращается к представителям СМИ с просьбой не манипулировать непроверенной информацией.

"Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины", — заявили в Burisma Group.

Напомним, глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в деле о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского, задержаны три человека.

Ранее в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вели расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании.

Отметим, что НАБУ расследует действия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов времен Злочевского при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. По версии следствия, в течение 2010-2011 годов предприятия, которые фактически контролировались министром Злочевским, получили право на пользование нефтегазоносными недрами.

Для этого им выдавали специальные разрешения, вносили изменения или переоформляли разрешения, принадлежавшие другим фирмам.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По информации СМИ, в конце 2017 года Злочевский выкупил две газодобывающие компании у Юрия Иванющенко — ООО "Альба ресурс" и ООО "Мироновкабудмонтаж", обладающие специальными разрешениями на разработку соответственно Юго-Медведевским и Юго-Хрестищенским месторождениями газа в Харьковской области с суммарными запасами около 8 млрд кубометров топлива.