В деле о подкупе руководства САП и НАБУ задержали трех человек — Сытник

В деле о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского, задержаны три человека.

Сегодня, 13 июня, об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник.

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По его словам, ранее дело против Злочевского расследовалось в Генеральной прокуратуре, после чего было передано в НАБУ, и экс-министру было объявлено о подозрении.

"Сам эпизод, по которому предлагалась неправомерная выгода, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Курченко (бизнесмен Сергей Курченко — Delo.ua) банк, и в легализации этих средств. Это тот эпизод, по которому было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе и господину Злочевскому", — рассказал Сытник.

Он отметил, что уголовное производство по факту попытки подкупа должностных лиц НАБУ и САП было зарегистрировано 3 июня.

"Такая спешка у лиц, которые предлагали неправомерную выгоду, была из-за того, что завтра у господина Злочевского день рождения и был план ... закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского на территорию Украины", — пояснил Сытник.

Глава САП проинформировал, что за помощью в закрытии дела эти лица обратились к внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.

Задержаны три человека, среди которых — первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо, бывший сотрудник ГФС, (Государственная фискальная служба — Delo.ua), который также является доверенным лицом Злочевского — сообщил Сытник.

Ранее в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вели расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании.

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Отметим, что НАБУ расследует действия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов времен Злочевского при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. По версии следствия, в течение 2010-2011 годов предприятия, которые фактически контролировались министром Злочевским, получили право на пользование нефтегазоносными недрами.

Для этого им выдавали специальные разрешения, вносили изменения или переоформляли разрешения, принадлежавшие другим фирмам.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По информации СМИ, в конце 2017 года Злочевский выкупил две газодобывающие компании у Юрия Иванющенко — ООО "Альба ресурс" и ООО "Мироновкабудмонтаж", обладающие специальными разрешениями на разработку соответственно Юго-Медведевским и Юго-Хрестищенским месторождениями газа в Харьковской области с суммарными запасами около 8 млрд кубометров топлива.