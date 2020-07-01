НАБУ и САП объявили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Национальное антикопруцийне бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в даче взятки руководству антикоррупционных органов.

Об этом в среду, 1 июля, сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

"1 июля детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него", — говорится в сообщении НАБУ.

В частности, действия Злочевского квалифицировали по части 3 статьи 27 и части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Указано, что подозрение экс-министру прислали по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи, поскольку местонахождение экс-чиновника в настоящее время не установлено.

Напомним, 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Взятку давали за закрытие дела относительно компании Burisma Holdings экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.

13 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.

В свою очередь энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

Сейчас суд избрал меры пресечения для всех трех подозреваемых по делу о взятке руководству САП и НАБУ.

Бывшую руководительницу одного из департаментов Государственной фискальной службы Елену Мазурову арестовали с альтернативой залога в 120 млн грн, отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления ГНС в Киеве Николая Ильяшенко арестовали с альтернативой залога в 84 млн грн и бывшего директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу арестовали с возможностью внесения залога в 40,3 млн грн. При этом за Кичу внесли залог и освободили из-под стражи.