Третий фигурант в деле о подкупе руководства САП и НАБУ болен COVID-19 — адвокат

У одного из подозреваемых по делу о передаче взятки голове Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы обнаружили COVID-19.

Об этом в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда заявил один из адвокатов, который защищает налоговика Николая Ильяшенко, передает "Судебный репортер".

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"Мне достоверно известно, что третий фигурант, в отношении которого будет в дальнейшем рассматриваться вопрос относительно меры пресечения... не был помещен в условия изолятора временного содержания, так как обнаружен COVID-19... По материалам уголовного производства, было общение между Ильяшенко и третьим фигурантом. Возможно, сейчас мы все находимся в состоянии, что можем заболеть этой болезнью... Домашняя обсервация путем круглосуточного домашнего ареста позволит пройти соответствующее лечение, обследование на 14 суток", — сказал он.

В то же время, прокурор ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.

Как сообщалось ранее, в деле о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского, задержаны три человека.

"Задержаны три человека, среди которых — первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо, бывший сотрудник ГФС, (Государственная фискальная служба — Delo.ua), который также является доверенным лицом Злочевского", — сообщил глава НАБУ Артем Сытник.

14 июня суд взял под стражу бывшего сотрудника компании Burisma Андрея Кичу с возможностью освобождения под залог в 40,35 млн грн.

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Ранее в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вели расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании.

Отметим, что НАБУ расследует действия должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов времен Злочевского при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. По версии следствия, в течение 2010-2011 годов предприятия, которые фактически контролировались министром Злочевским, получили право на пользование нефтегазоносными недрами.

Для этого им выдавали специальные разрешения, вносили изменения или переоформляли разрешения, принадлежавшие другим фирмам.

Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.

В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

По информации СМИ, в конце 2017 года Злочевский выкупил две газодобывающие компании у Юрия Иванющенко — ООО "Альба ресурс" и ООО "Мироновкабудмонтаж", обладающие специальными разрешениями на разработку соответственно Юго-Медведевским и Юго-Хрестищенским месторождениями газа в Харьковской области с суммарными запасами около 8 млрд кубометров топлива.