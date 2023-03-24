Взятка в 24 млн грн. Бывшему чиновнику Минобороны назначили 4,5 года тюрьмы

Высший антикоррупционный суд назначил 4,5 года лишения свободы бывшему заместителю начальника одного из управлений Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый предлагал 24 млн грн взятки за положительный аудит обустройства "Крепости" – объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины".

Как сообщает "Центр противодействия коррупции", речь идет о бывшем чиновнике Минобороны Дмитрие Комахе.

Чиновник обещал коммерческой компании передать 16,8 млн грн директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко. Средства назначались за положительный аудиторский вывод относительно поставленного компанией оборудования. Свои "посреднические услуги" чиновник оценил еще в 7 млн грн.

В ЦПК отметили, что положительный аудит позволил бы компании получить полную оплату контракта более чем в 400 млн грн по обустройству спецобъекта "Крепость" и претендовать на будущие договоры с Минобороны.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним, что это не единственное коррупционное дело с участием чиновников Минобороны. Недавно работники ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений министерства при получении им взятки за переправку военнообязанных за границу.