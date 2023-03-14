Брал 9 тысяч долларов за снятие с военного учета: ГБР задержало полковника Минобороны (ВИДЕО)

Сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины во время получения им взятки за переправку военнообязанных за границу.

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Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По данным следствия, полковник Минобороны пообещал военнообязанному гражданину Украины оформить документы о снятии с военного учета, чтобы тот мог выехать за границу и избежать мобилизации.

За свои "услуги" чиновник потребовал 9 тысяч долларов.

Правоохранители задержали полковника после передачи документов и получения неправомерной выгоды.

ГБР задержало чиновника Минобороны, который за взятку переправлял военнообязанных за границу. Фото: ГБР

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков. По месту жительства подозреваемого изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства.

Следствие занимается установлением других лиц, которые могут быть причастны к преступлению. В частности, среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки.

Напомним, 13 марта ГБР начало расследование инцидента, произошедшего в одной из воинских частей в Житомирской области, когда командир взвода избил подчиненного солдата. Предварительная квалификация правонарушения – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения.