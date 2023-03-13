Избиение солдата в воинской части в Житомирской области: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследования начало расследование инцидента, произошедшего в одной из воинских частей Житомирской области, когда командир взвода избил подчиненного солдата.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"11 марта 2023 года в сети Интернет появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей на Житомирщине в тот же день после обеда. Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата, якобы в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители разоблачили участников банды, которые выдавали себя за бойцов территориальной обороны и требовали у людей деньги.