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Преступность
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Псевдосудья и эксработник полиции: в ДБР сообщили о подозрении двум коллаборантам из Донбасса

Псевдосудья и эксработник полиции: в ДБР сообщили о подозрении двум коллаборантам из Донбасса
Женщина вершит правосудие над украинскими гражданами согласно законодательству РФ. Фото: пресс-служба ГБР

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по факту добровольного занятия должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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Жительница города Енакиево, работавшая украинским адвокатом, в мае 2022 года решила начать сотрудничество с российскими оккупантами и заняла должность судьи в незаконном судебном органе, созданном россиянами.

В настоящее время город находится в оккупации и «судья вершит правосудие» над украинскими гражданами согласно законодательству РФ, сообщают в ГБР.

Другим предателем оказался бывший милиционер из Мариуполя. Мужчина не стал эвакуироваться по приказу руководства, а решил предложить свои услуги оккупантам и занять должность в "Мариупольском городском отделе государственной службы вневедомственной охраны УГСВО МВД ДНР", созданном россиянами.

Коллаборант охраняет окупантов и активно снимается в их пропагандистских видеороликах.

Обам предателям грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала еще одного приспешника агрессора. Человек собирал для российской спецслужбы информацию о перемещении Сил обороны.