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Псевдосудья и эксработник полиции: в ДБР сообщили о подозрении двум коллаборантам из Донбасса
Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по факту добровольного занятия должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Жительница города Енакиево, работавшая украинским адвокатом, в мае 2022 года решила начать сотрудничество с российскими оккупантами и заняла должность судьи в незаконном судебном органе, созданном россиянами.
В настоящее время город находится в оккупации и «судья вершит правосудие» над украинскими гражданами согласно законодательству РФ, сообщают в ГБР.
Другим предателем оказался бывший милиционер из Мариуполя. Мужчина не стал эвакуироваться по приказу руководства, а решил предложить свои услуги оккупантам и занять должность в "Мариупольском городском отделе государственной службы вневедомственной охраны УГСВО МВД ДНР", созданном россиянами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Коллаборант охраняет окупантов и активно снимается в их пропагандистских видеороликах.
Обам предателям грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала еще одного приспешника агрессора. Человек собирал для российской спецслужбы информацию о перемещении Сил обороны.