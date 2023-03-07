"Сливал" информацию о местах дислокации украинских воинов: СБУ задержала вражеского информатора

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий на Днепропетровщине задержала еще одного приспешника агрессора. Им оказался житель Новомосковска.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина собирал для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Днепропетровской области.

"По данным следствия, он постоянно находился на связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов", - говорится в отчете СБУ.

Кроме того, фигурант передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового скопления гражданских. При этом обозначал их как военные объекты.

Фото: СБУ

Локации объектов Днепропетровской области подозреваемый передавал через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

За "слив" информации захватчики пообещали фигуранту деньги, а также "должность" в оккупационной администрации - в случае захвата региона.

Во время обыска дома злоумышленника правоохранители обнаружили ноутбук и мобильные телефоны, которые тот использовал для коммуникации с врагом. Также была найдена и изъята рашистская символика.

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, 4 марта СБУ задержала двух коллаборантов, которые помогали рашистам в Харьковской и Донецкой областях. Одним из задержанных является житель Изюмского района, который после захвата части региона поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Лимана, которая во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения "ДНР".