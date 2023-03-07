СБУ сорвала планы российской разведки захватить власть в Очакове

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы РФ по созданию условий для оккупации прибрежных районов Николаевской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате масштабной спецоперации в Очакове задержан агент главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (больше известный как ГРУ), который собирал разведданные для захвата украинского города.

По данным следствия, российская военная разведка отработала ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами руководство городских властей.

За это мэру города предлагали "избрать должность" в случае захвата южного региона.

Впрочем, он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов.

"Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в Очаковский городской совет", - сообщили правоохранители.

После полномасштабного вторжения с должностным лицом установила связь российская военная разведка для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Установлено, что злоумышленник находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ – Колесниковым Сергеем Александровичем, 31.07.1971 г.р., уроженцем Украины. Именно по его указанию должностное лицо скрыто собирало информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны, которые задействованы в защите прибрежных районов", - подчеркнули в СБУ.

Для этого злоумышленник пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.

Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу страны-агрессора.

Для коммуникации с русским "куратором" использовал анонимные мессенджеры.

Во время обысков по месту жительства вражеского агента сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для конспирированной переписки с оккупантами.

Кроме этого, изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила диверсанта главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Ровенской области.