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В Одессе задержан бывший боевик батальона "Спарта"
Служба безопасности разоблачила бывшего боевика российских оккупационных группировок в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области. Злоумышленником оказался местный житель, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта" террористической организации "ДНР" и принимал участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в составе вражеской группировки злоумышленник обстреливал оборонные позиции украинских войск, воевал в районе Донецкого аэропорта, дежурил на блокпостах и учился на "курсах" снайперов.
"Но после полученного ранения покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную территорию Украины. Впоследствии он вернулся на постоянное местожительство в Одесскую область", - сообщают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Долгое время злоумышленник скрывался от правосудия и продолжал поддерживать контакты со своими приспешниками из рядов террористов.
В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
При обыске по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильный телефон и сим-карты с поличным з доказательствами его преступной деятельности.
"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование", - сообщили в СБУ. .
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