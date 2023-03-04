Помогали рашистам в Харьковской и Донецкой областях: СБУ задержала еще двух коллаборантов

Служба безопасности разоблачила еще двух вражеских приспешников в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Донецкой областей.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, одним из задержанных оказался житель Изюмского района, который после захвата части региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Он добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику оккупантов. Кроме этого, он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, уехавших в другие регионы Украины.

После освобождения района коллаборант пытался прятаться от правосудия на территории Харьковщины. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала.

Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Лимана, которая во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения ДНР".

На этой должности она предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов.

Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область, где пыталась "залечь на дно" и таким образом надеялась избежать правосудия. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее по месту временного пребывания.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Пока они под стражей. Продолжаются расследования.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавшего с ФСБ.