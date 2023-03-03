Собирал для ФСБ разведданные: в Сумской области задержали настоятеля храма УПЦ (МП)

Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавшего с ФСБ.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона.

В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ.

Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов.

"Разведывательная информация нужна была захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок", - отмечают в СБУ.

Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

"По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ в Брянской области в сентябре прошлого года. В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих", - сообщили правоохранители.

В ведомстве добавляют, что для коммуникации с агрессором злоумышленник использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал посредством текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.

Во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:

мобильные телефоны с поличным с фсб;

пророссийскую литературу.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни.