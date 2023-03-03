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Собирал для ФСБ разведданные: в Сумской области задержали настоятеля храма УПЦ (МП)
Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавшего с ФСБ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что по указанию агрессора протоиерей собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона.
В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для этого объезжал приграничную местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию украинских объектов.
"Разведывательная информация нужна была захватчикам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок", - отмечают в СБУ.
Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.
"По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ в Брянской области в сентябре прошлого года. В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих", - сообщили правоохранители.
В ведомстве добавляют, что для коммуникации с агрессором злоумышленник использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал посредством текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.
Во время обысков по адресу проживания фигуранта и в храме правоохранители обнаружили:
- мобильные телефоны с поличным с фсб;
- пророссийскую литературу.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.
Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни.