Охраняли секретные тюрьмы РФ и штурмовали города в Донецкой области: СБУ сообщила о подозрении пяти боевикам

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще пятерых боевиков террористической организации "ДНР", которые воевали против Украины. Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из фигурантов с 2014 года входил в "разведывательное управление республиканской гвардии "ДНР". В составе этой террористической группировки охранял секретные российские тюрьмы, где удерживали участников сопротивления. После 24 февраля боевик принимал участие в штурме украинских городов в Донецкой области.

Другой подозреваемый - боевик, который в 2019 году добровольно присоединился к "2-му батальону "ДНР". Участвовал в боях против ВСУ в районе Васильевки и Каменки Донецкой области.

Еще один фигурант – житель Горловки, присоединившийся к незаконному вооруженному формированию "ДНР" в 2020 году. Был в танковом батальоне наводчиком. Пока в феврале этого года он не был переброшен на Новобахмутовку – там боевик вместе с оккупационными войсками обстреливал жилые кварталы, гражданские и энергетические объекты критической инфраструктуры.

Остальные двое подозреваемых накануне полномасштабной агрессии вступили в так называемую "народную милицию "ДНР" на "должности" стрелков. Вместе с оккупантами боевики обстреливали населенные пункты на востоке Украины, а также осуществляли инженерно-техническое обустройство вражеских позиций.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им сообщено о подозрении по 6-ти статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 258-3 (участие в террористической организации);

ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Напомним, Служба безопасности Украины регулярно привлекает к ответственности участников российских оккупационных группировок. В конце февраля правоохранители разоблачили двух боевиков, которые обстреливали жилые кварталы в Луганской области. Им грозит до 10 лет за решеткой.