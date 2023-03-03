Брал кредиты на пропавших без вести военных: правоохранители разоблачили преступную схему

Житель города Кривой Рог Днепропетровской области использовал личные данные пропавших без вести военнослужащих ВСУ для получения кредитов. Таким способом он получил более 2 миллионов гривен.

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О схеме сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый получил личные данные военного, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания на линии столкновения. Используя электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты, он оформил кредит на имя солдата. Вырученные средства перечислил на свои банковские счета и несколько раз рассчитался через терминалы.

По такой же схеме подозреваемый оформил кредиты на около 20 пропавших военнослужащих. Общая сумма неправомерной выгоды – более 2 миллионов гривен.

Во время обысков у подозреваемого изъяли технику, мобильные телефоны и сим-карты, деньги и гранату.

Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, накануне полиция поймала мошенническую ОПГ, обворовавшую бизнес и государство на десятки миллионов. Пользуясь ситуацией в государстве, злоумышленники "продавали" те товары, которые пользуются спросом - промышленные электрогенераторы, дизельное горючее и минеральные удобрения.