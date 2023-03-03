Хотел за 1,5 млн грн "решить" судебный спор: бизнесмена разоблачили на предложения взятки

Руководителя столичной компании разоблачили на предложения взятки руководству Госгеокадастра и ГП "Центр Государственного земельного кадастра" за "решение" судебного спора.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что за 1,5 млн грн злоумышленник просил чиновников согласиться на некачественное компьютерное оборудование, которое он предоставил.

"Он настаивал, чтобы госучреждения подписали акты "приема-передачи", несмотря на то, что сам предприниматель поставил им не то серверное оборудование, о котором они договаривались в тендере. Таким образом бизнесмен хотел незаконно получить 38 млн грн, которые были предусмотрены в тендере", – говорится в сообщении.

Как установили сотрудники СБУ, бизнесмен поставил оборудование, которое не отвечало заявленным требованиям и его стоимость была завышена. Поэтому должностные лица Госгеокадастра отказались подписывать отчетную документацию, за что делец подал на них в суд.

Впоследствии он предложил руководству ведомства решить вопрос не в суде, а за деньги.

Правоохранители задокументировали незаконную деятельность коммерсанта и разоблачили его на попытке подкупа должностных лиц.

В настоящее время директору компании сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы экс-судию Кировского районного суда города Днепра, требовавшую 30 тыс. долларов взятки.

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