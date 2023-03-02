Сотрудница СБУ оказалась поклонницей "русского мира": ей сообщили о подозрении

Служба безопасности продолжает системную очистку собственных рядов. Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачило на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов Службы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновница оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицала военные преступления российских оккупантов.

Также фигурантка пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС.

Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, очищение Службы от предателей и деструктивных элементов – один из приоритетов сегодня.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то предал присягу и украинскому народу – должен ответить по закону", - подчеркнул Малюк.

"Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании сотруднице меры пресечения.

Как сообщалось ранее, к 14,5 годам заключения с конфискацией имущества приговорен бывший сотрудник СБУ, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.