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От Медведчука до "кротов": глава СБУ рассказал, сколько российских агентов разоблачили в Украине
С начала полномасштабного российского вторжения СБУ разоблачила либо задержала 360 вражеских агентов. Искоренение российской агентуры стало основным направлением работы спецслужб.
Об этом британскому изданию The Independent рассказал глава СБУ Василий Малюк.
По словам силовика, обезвреживать приходилось агентов разного "калибра". От известных деятелей вроде прокремлевского экс-политика и друга Путина Виктора Медведчука до рядовых граждан, собиравших информацию о дислокации украинских сил.
"Десятилетиями Россия насыщала нашу страну своими агентами в государственных органах, в церквях, в военно-промышленном комплексе", - отметил Малюк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава СБУ отчитался: его ведомство возбудило более 64 тысяч уголовных дел касательно российской военной агрессии против Украины. Около 25 тысяч из них - о нарушении законов ведения войны.
Кроме того, Украине приходится сражаться с Россией еще и на киберфронте. По подсчетам главы СБУ, РФ ежедневно запускает не менее 10 кибератак. Если в 2020 году фиксировали около 800 "нападений", после вторжения их количество возросло в пять раз - до 4 500.
Напомним, накануне в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ. Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса и корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре.