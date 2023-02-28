От Медведчука до "кротов": глава СБУ рассказал, сколько российских агентов разоблачили в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения СБУ разоблачила либо задержала 360 вражеских агентов. Искоренение российской агентуры стало основным направлением работы спецслужб.

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Об этом британскому изданию The Independent рассказал глава СБУ Василий Малюк.

По словам силовика, обезвреживать приходилось агентов разного "калибра". От известных деятелей вроде прокремлевского экс-политика и друга Путина Виктора Медведчука до рядовых граждан, собиравших информацию о дислокации украинских сил.

"Десятилетиями Россия насыщала нашу страну своими агентами в государственных органах, в церквях, в военно-промышленном комплексе", - отметил Малюк.

Глава СБУ отчитался: его ведомство возбудило более 64 тысяч уголовных дел касательно российской военной агрессии против Украины. Около 25 тысяч из них - о нарушении законов ведения войны.

Кроме того, Украине приходится сражаться с Россией еще и на киберфронте. По подсчетам главы СБУ, РФ ежедневно запускает не менее 10 кибератак. Если в 2020 году фиксировали около 800 "нападений", после вторжения их количество возросло в пять раз - до 4 500.

Напомним, накануне в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ. Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса и корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре.