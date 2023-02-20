К 14,5 годам заключения приговорен "крот", работавший на российские спецслужбы

По материалам СБУ к 14,5 годам заключения с конфискацией имущества осужден бывший сотрудник украинской спецслужбы, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, очищение Службы от предателей и деструктивных элементов – один из ключевых приоритетов сегодня.

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то предал присягу и украинскому народу – должен ответить по закону", - подчеркнул Василий Малюк.

По данным следствия, злоумышленник входил в состав одного из региональных органов силового ведомства.

За три месяца до начала полномасштабного вторжения он по своей инициативе вышел на связь с представителем российской спецслужбы и предложил ему сотрудничество в обмен на деньги.

По заданию агрессора предатель скрыто собирал учредительные данные своих коллег и их родственников, а уже после 24 февраля приступил к разведыванию мест дислокации подразделений Сил обороны на территории Кировоградской области.

В первую очередь, он пытался выявить локации возможного базирования украинской боевой авиации.

Собранные сведения вражеский агент планировал передать своему российскому куратору по закрытым каналам электронной связи с соблюдением мер конспирации.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили "крота", задокументировали его преступную деятельность и задержали в конце февраля прошлого года в Кропивницком.

На основании собранных доказательств суд признал агента виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Напомним, 8 лет за решеткой проведут два российских агента. Они собирали разведданные места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. Контрразведчики СБУ задержали обоих российских агентов во время спецоперации на территории региона в июле прошлого года.