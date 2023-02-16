СБУ задержала вражеских информаторов, корректировавших ракетные обстрелы позиций ВСУ

Служба безопасности разоблачила еще трех приспешников агрессора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленники собирали данные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что полученные сведения злоумышленники переправляли российским оккупантам через анонимные мессенджеры посредством текстовых сообщений с электронными координатами и фотофиксацией.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

"В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали жительницу Новогродовки на попытке передачи рашистам разведданных о базировании подразделений ВСУ на Донецком направлении", - отмечают правоохранители.

Для сбора информации она обходила местность и в дальнейшем контактировала с боевиком террористической организации "ДНР", входившим в состав 1-го армейского корпуса РФ.

После российских ракетных ударов злоумышленница выходила на место происшествия и отчитывалась рашистам о результатах воздушных атак.

Также задержана жительница Дружковки, которая передавала агрессору приблизительную ориентировку мест дислокации подразделений ВСУ и маршруты их перемещения на Бахмутском направлении.

Еще одним враждебным информатором оказался местный житель, который "сливал" через несколько пророссийских телеграмм-каналов маршруты перемещения украинских войск.

У всех задержанных обнаружены мобильные телефоны с поличным с перепиской с участниками оккупационных группировок.

"Сейчас следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в СБУ.

Продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ, который "сливал" врагу разведданные. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.