СБУ c ГБР поймали в Херсоне еще ряд сотрудников пыточной оккупантов (ФОТО)

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и полиция разоблачили в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне еще четырех предателей и коллаборантов, среди которых бывший заместитель начальника исправительной колонии.

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Как сообщают в СБУ, после захвата пенитенциарного учреждения мужчина добровольно пошел на сотрудничество с агрессором и согласился войти в руководящий состав созданного оккупантами "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области".

"Находясь на "должности", он организовывал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В застенках к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийством. Таким образом захватчики пытались выполнить указание Кремля по подавлению сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

Еще одним коллаборантом оказался глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы. Отмечается, что злоумышленник отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа.

Другой предатель, как указывают в СБУ, ранее работал в Херсонском СИЗО, но после 24 февраля прошлого года согласился на предложение оккупантов войти в состав "отдела охраны колонии".

По данным спецслужбы, там он вместе с еще одним разоблаченным коллаборантом участвовал в карательных рейдах против местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам.

"Фигурант работал в этой структуре, выполнял все указания захватчика и получал зарплату в рублях. В частности, известно, что он охранял заключенных, которых оккупанты заключили в колонию за проукраинскую позицию", - добавляют в ГБР.

В ходе обыска по месту жительства мужчины было найдено вознаграждение в российской валюте и служебное удостоверение фейкового учреждения. Как уточняют в бюро, речь идет о бывшем инспекторе отдела охраны Херсонского СИЗО. Отмечается, что после освобождения Херсона фигурант пытался скрываться в областном центре, однако был задержан.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ДБР Фото: ДБР

В настоящее время всем четырем лицам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) и части 7 статьи 111-1 (добровольное занятие должности в незаконных судебных или правоохранительных органах на оккупированной территории) Уголовного кодекса.

Троим из злоумышленников, в частности экс-инспектору охраны СИЗО, уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются расследования по привлечению всех виновных к ответственности.

Напомним, что в конце января ГБР передало в суд дело против руководителя Херсонского следственного изолятора и его заместителя. В свою очередь, начальника исправительной колонии в Херсоне будут судить за госизмену заочно.