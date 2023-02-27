СБУ з ДБР піймали в Херсоні ще низку працівників катівні окупантів (ФОТО)

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та поліція викрили під час стабілізаційних заходів у Херсоні ще чотирьох зрадників і колаборантів, серед яких колишній заступник начальника виправної колонії.

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Як повідомляють в СБУ, після захоплення пенітенціарної установи чоловік добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного окупантами "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

"Перебуваючи на "посаді", він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивством. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Ще одним колаборантом виявився очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської тюрми. Зазначається, що зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Інший зрадник, як вказують в СБУ, раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії".

За даними спецслужби, там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

"Фігурант працював у цій структурі, виконував всі вказівки загарбника та отримував зарплатню у рублях. Зокрема, відомо, що він охороняв ув’язнених, яких окупанти кинули до колонії за проукраїнську позицію", - додають у ДБР.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було знайдено винагороду в російській валюті та службове посвідчення фейкової установи. Як уточнюють в бюро, мова йде про колишнього інспектора відділу охорони Херсонського СІЗО. Зазначається, що після визволення Херсону фігурант намагався переховуватися в обласному центрі, проте його було затримано.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: ДБР Фото: ДБР

Наразі всім чотирьом особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та частиною 7 статті 111-1 (добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних органах на окупованій території) Кримінального кодексу.

Трьом із зловмисників, зокрема ексінспектору охорони СІЗО, вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою. Тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, що наприкінці січня ДБР передало до суду справу проти керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника. В свою чергу, начальника виправної колонії в Херсоні будуть судити за держзраду заочно.