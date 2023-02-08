Не встигла втекти: посадовицю виправної колонії в Херсоні будуть судити за колабораціонізм

Державне бюро розслідувань завершило розслідування та направило до суду справу стосовно ще однієї працівниці державної установи "Північна виправна колонія №90", яка перейшла на бік ворога під час окупації Херсону.

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Як повідомляють в ДБР, у травні 2022 року жінка разом зі своїм керівником та іншими колегами добровільно "вступила на службу" до пенітенціарного закладу, контрольованого окупантами. Вона обійняла посаду так званого старшого інспектора відділу по контролю за виконанням покарань.

Після звільнення Херсону Збройними силами України жінка не встигла втекти разом з окупантами, а залишилась у місті. Зазначається, що українським правоохоронцям вона брехала, що її змусили працювати на окупантів, однак жодних доказів цьому не навела.

Жінка обвинувачується у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (частина 7 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Наразі фігурантка перебуває під вартою. Суд, який буде розглядати справу, не уточнюється, однак зазначено, що процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

Раніше ДБР скерувало до суду обвинувальні акти стосовно ще п’ятьох працівників колонії №90. Зокрема, начальник установи Євген Соболєв обвинувачується у державній зраді, однак судити його будуть заочно. Зазначимо, що у червні повідомлялося про підрив автомобіля з Соболєвим в окупованому тоді Херсоні.

Крім того, повідомлялося, що працівники бюро піймали в Херсоні чотирьох працівників колонії №90, які працювали на загарбників під час окупації. Також ДБР інформувало, що повідомило про підозру двом мешканцям Херсона, які під час окупації добровільно пішли працювати на російську адміністрацію в захоплену виправну колонію.