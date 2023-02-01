Відновлення роботи судів у Херсонській області відклали

Вища рада правосуддя вирішила відтермінувати на місяць до 1 березня відновлення роботи судів у Херсонській області. Відповідне рішення ВРП під №7 було ухвалено на засіданні 31 січня, йдеться у повідомленні органу суддівського самоврядування.

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Відповідно, суди Одеської області, яким тимчасово підсудні справи з Херсонщини, повинні будуть продовжувати розгляд усіх відповідних справ, які надійдуть до них до 28 лютого включно.

Нагадаємо, що розпорядженням головои Верховного суду Всеволода Князєва від 10 січня було передбачено, що три районні суди у правобережній частині Херсонщини та Херсонський апеляційний суд мають запрацювати з 1 лютого.

При цьому за ними закріплено підсудність справ з усієї області, включаючи окуповані нині Росією лівобережні райони регіону. Так, Білозерському райсуду будуть підсудні справи, що стосуються, окрім самого колишнього Білозерського району, також Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського, Новотроїцького, Чаплинського районів, а також території Херсонської міськради.

За Великоолександрівським райсудом додатково закріплено територіальну підсудність Бериславського, Високопільського і Генічеського районних, Каховського міськрайонного та Новокаховського міського судів. Нововоронцовський же райсуд зможе розглядати справи, підсудні Іванівському, Каланчацькому, Цюрупинському, Голопристанському, Нижньосірогозькому та Скадовському райсудам.

Наразі ж справи, які мав би розглядати Херсонський міськсуд, віддано до Малиновського райсуду Одеси; Чаплинський, Верхньорогачицький, Горностаївський, Новотроїцький та Великолепетиський райсуди - до Київського райсуду Одеси; Скадовський, Новокаховський та Каховський суди - до Суворовського райсуду Одеси; Бериславський, Білозерський, Високопільський райсуди - до Приморського райсуду Одеси.

За Біляївським райсудом Одеської області закріплено підсудність Генічеського, Великоолександрівського та Іванівського райсудів, за Комінтернівським - Каланчацького та Цюрупинського, а за Теплодарським міськсудом - Голопристанського, Нижньосірогозького та Нововоронцовського. Справи Херсонського апеляційного суду має розглядати Одеський апеляційний суд.

Зазначимо також, що наразі приведення системи місцевих судів у відповідність до нового адміністративно-територіального поділу України, який діє з 2020 року, Верховна Рада відклала на післявоєнний час, тому вона досі відповідає старому районному поділу.

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