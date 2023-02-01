Возобновление работы судов в Херсонской области отложили

Высший совет правосудия решил отсрочить на месяц до 1 марта возобновление работы судов в Херсонской области. Соответствующее решение СРП под №7 было принято на заседании 31 января, говорится в сообщении органа судейского самоуправления.

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Соответственно, суды Одесской области, которым временно подсудны дела из Херсонской области, должны будут продолжать рассмотрение всех соответствующих дел, которые поступят к ним до 28 февраля включительно.

Напомним, что распоряжением председателя Верховного суда Всеволода Князева от 10 января было предусмотрено, что три районных суда в правобережной части Херсонщины и Херсонский апелляционный суд должны заработать с 1 февраля.

При этом за ними закреплена подсудность дел со всей области, включая оккупированные ныне Россией левобережные районы региона. Так, Белозерскому райсуду будут подсудны дела, касающиеся, кроме самого бывшего Белозерского района, также Великолепетихского, Верхнерогачицкого, Горностаевского, Новотроицкого, Чаплинского районов, а также территории Херсонского горсовета.

За Великоалександровским райсудом дополнительно закреплена территориальная подсудность Бериславского, Высокопольского и Генического районных, Каховского горрайонного и Новокаховского городского судов. Нововоронцовский же райсуд сможет рассматривать дела, подсудные Ивановскому, Каланчакскому, Цюрупинскому, Голопристанскому, Нижнесерогозскому и Скадовскому райсудам.

Пока же дела, которые должен рассматривать Херсонский горсуд, отданы в Малиновский райсуд Одессы; Чаплинский, Верхнерогачицкий, Горностаевский, Новотроицкий и Великолепетихский райсуды – в Киевский райсуд Одессы; Скадовский, Новокаховский и Каховский суды – в Суворовский райсуд Одессы; Бериславский, Белозерский, Высокопольский райсуды – в Приморский райсуд Одессы.

За Беляевским райсудом Одесской области закреплена подсудность Генического, Великоалександровского и Ивановского райсудов, за Коминтерновским – Каланчакского и Цюрупинского, а за Теплодарским горсудом – Голопристанского, Нижнесерогозского и Нововоронцовского. Дела Херсонского апелляционного суда должен рассматривать Одесский апелляционный суд.

Отметим также, что приведение системы местных судов в соответствие с новым административно-территориальным разделением Украины, действующим с 2020 года, Верховная Рада отложила на послевоенное время, поэтому она до сих пор соответствует старому районному делению.

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