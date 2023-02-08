Не успела сбежать: еще одну сотрудницу исправительной колонии в Херсоне будут судить за коллаборационизм

Государственное бюро расследований завершило расследование и направило в суд дело против еще одной работницы государственного учреждения "Северная исправительная колония №90", перешедшей на сторону врага во время оккупации Херсона.

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Как сообщают в ГБР, в мае 2022 года женщина вместе со своим руководителем и другими коллегами добровольно "поступила на службу" в пенитенциарное учреждение, контролируемое оккупантами. Она вступила в должность так называемого старшего инспектора отдела по контролю за исполнением наказаний.

После освобождения Херсона Вооруженными силами Украины женщина не успела сбежать вместе с оккупантами, а осталась в городе. Отмечается, что украинским правоохранителям она врала, что ее заставили работать на оккупантов, однако никаких доказательств этому не привела.

Женщина обвиняется в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса).

Ныне фигурантка находится под стражей. Суд, рассматривающий дело, не уточняется, однако указано, что процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

Ранее ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении еще пятерых работников колонии №90. В частности, начальник учреждения Евгений Соболев обвиняется в государственной измене, однако судить его будут заочно. Отметим, что в июне сообщалось о подрыве автомобиля с Соболевым в оккупированном тогда Херсоне.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники бюро поймали в Херсоне четырех работников колонии №90, которые работали на захватчиков во время оккупации. Также ШГБР информировало, что сообщило о подозрении двум жителям Херсона, во время оккупации добровольно пошедшим работать на российскую администрацию в захваченную исправительную колонию.