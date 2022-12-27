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Начальника виправної колонії в Херсоні заочно судитимуть за держзраду
Державне бюро розслідувань завершило спеціальне розслідування та направило до суду обвинувальний акт стосовно начальника Північної виправної колонії №90 у Херсоні Євгена Соболєва, який співпрацював з росіянами під час окупації міста.
Як ідеться в повідомленні бюро, після захоплення Херсону росіянами начальник колонії перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати із загарбниками.
За його вказівками ув’язнені ремонтували російську військову техніку на території колонії, а російські солдати та офіцери отримували лікування у лазареті установі. Також окупанти використовували колонію як склад для харчів та цигарок, які потім продавалися в Херсонській області.
Крім того, встановлено, що Соболєв агітував інших посадовців Херсонської області до співпраці з загарбником. Тепер йому закидають державну зраду в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу), за що передбачено 15 років або довічное позбавлення волі з конфіскацію майна.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що нещодавно ДБР повідомило про підозру двом мешканцям Херсона, які під час окупації добровільно пішли працювати на російську адміністрацію в захоплену виправну колонію.
Також під час стабілізаційних заходів ДБР затримало в Херсоні чотирьох працівників колонії №90, які під час працювали на загарбників під час окупації.