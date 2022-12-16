В Херсоні затримали за держзраду чотирьох працівників виправної колонії

Працівники Державного бюро розслідувань під час стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії №90, які під час окупації міста працювали на російських загарбників.

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Як зазначають у бюро, воно почала документувати цих колаборантів, як і багатьох інших, ще до визволення міста Збройними силами України. Вже після його звільнення ДБР провело комплекс оперативно-розшукових заходів для уточнення місця знаходження зазначених осіб та затримало їх.

Встановлено, що після захоплення Херсону російськими військами працівники колонії погодилися працювати у незаконно створенему на базі колонії органі виконання покарань, виконуючи усі вказівки представників окупантів та утримуючи за ґратами українців, не згодних із російською окупацією.

Слідство наразі триває, встановлюються спільники та інші особи, які можуть бути причетні до вищезазначеної колабораційної діяльності. Кримінальне провадження розпочато за статтею державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу). Фігурантам загродує 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням прокуратури двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим.

Фото: ДБР

Нагадаємо, що наприкінці листопад ДБР та Служба безпеки України затримали під час стабілізаційних заходів у Херсоні трьох працівників слідчого ізолятора, які під час окупації міста Росією теж перейшли на бік ворога.